- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
76 (71.02%)
Loss Trade:
31 (28.97%)
Best Trade:
129.06 USD
Worst Trade:
-56.10 USD
Profitto lordo:
450.85 USD (237 068 pips)
Perdita lorda:
-254.88 USD (313 246 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
20.58%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
80 (74.77%)
Short Trade:
27 (25.23%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.11 USD (2)
Crescita mensile:
19.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.24 USD
Massimale:
84.11 USD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (84.11 USD)
Per equità:
17.73% (214.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|38
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-82K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +129.06 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.01 USD
Massima perdita consecutiva: -56.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
