SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD BTC Combo
Matias Hernan Nulman

GOLD BTC Combo

Matias Hernan Nulman
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
76 (71.02%)
Loss Trade:
31 (28.97%)
Best Trade:
129.06 USD
Worst Trade:
-56.10 USD
Profitto lordo:
450.85 USD (237 068 pips)
Perdita lorda:
-254.88 USD (313 246 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (16.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
20.58%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
80 (74.77%)
Short Trade:
27 (25.23%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-8.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.11 USD (2)
Crescita mensile:
19.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.24 USD
Massimale:
84.11 USD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (84.11 USD)
Per equità:
17.73% (214.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 96
BTCUSD 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.8K
BTCUSD -82K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.06 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.01 USD
Massima perdita consecutiva: -56.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
21 più
2025.09.24 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
