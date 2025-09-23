- Crescita
Trade:
1 137
Profit Trade:
573 (50.39%)
Loss Trade:
564 (49.60%)
Best Trade:
927.60 USD
Worst Trade:
-827.26 USD
Profitto lordo:
32 141.72 USD (1 378 880 pips)
Perdita lorda:
-32 930.55 USD (1 398 058 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 127.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
578 (50.84%)
Short Trade:
559 (49.16%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.69 USD
Profitto medio:
56.09 USD
Perdita media:
-58.39 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-291.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-880.78 USD (13)
Crescita mensile:
5.69%
Previsione annuale:
69.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 435.70 USD
Massimale:
2 864.44 USD (233.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.36% (2 864.44 USD)
Per equità:
6.95% (346.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER30h
|544
|XAUUSDp
|232
|UK100h
|103
|US30h
|88
|NAS100h
|75
|XAUUSD
|29
|FRA40h
|27
|USDCADp
|7
|GBPUSDp
|5
|EURUSDp
|4
|AUDJPYp
|3
|AUS200h
|3
|GBPJPYp
|2
|GBPCHFp
|2
|CADCHFp
|2
|GBPAUDp
|1
|AUDNZDp
|1
|EURAUDp
|1
|USDCHFp
|1
|AUDCADp
|1
|USDJPYp
|1
|GBPCADp
|1
|CADJPYp
|1
|EURCHFp
|1
|EURCADp
|1
|CHFJPYp
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER30h
|1.9K
|XAUUSDp
|-794
|UK100h
|-1K
|US30h
|-571
|NAS100h
|-408
|XAUUSD
|74
|FRA40h
|72
|USDCADp
|40
|GBPUSDp
|-8
|EURUSDp
|28
|AUDJPYp
|7
|AUS200h
|45
|GBPJPYp
|-19
|GBPCHFp
|-29
|CADCHFp
|-33
|GBPAUDp
|2
|AUDNZDp
|0
|EURAUDp
|1
|USDCHFp
|9
|AUDCADp
|4
|USDJPYp
|0
|GBPCADp
|3
|CADJPYp
|4
|EURCHFp
|-1
|EURCADp
|-35
|CHFJPYp
|-34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER30h
|-5.5K
|XAUUSDp
|-2K
|UK100h
|-2.8K
|US30h
|-20K
|NAS100h
|-19K
|XAUUSD
|-2.6K
|FRA40h
|16K
|USDCADp
|-7
|GBPUSDp
|-157
|EURUSDp
|216
|AUDJPYp
|254
|AUS200h
|21K
|GBPJPYp
|-2.7K
|GBPCHFp
|-550
|CADCHFp
|-322
|GBPAUDp
|293
|AUDNZDp
|72
|EURAUDp
|113
|USDCHFp
|731
|AUDCADp
|62
|USDJPYp
|13
|GBPCADp
|238
|CADJPYp
|75
|EURCHFp
|-12
|EURCADp
|-608
|CHFJPYp
|-992
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +927.60 USD
Worst Trade: -827 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +9.75 USD
Massima perdita consecutiva: -291.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
FBS-Real-6
|0.00 × 1
FBS-Real-10
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
FBS-Real-8
|5.00 × 1
