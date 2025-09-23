SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tradehorizonx
Raphael Peter Koletzko

Tradehorizonx

Raphael Peter Koletzko
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -39%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 137
Profit Trade:
573 (50.39%)
Loss Trade:
564 (49.60%)
Best Trade:
927.60 USD
Worst Trade:
-827.26 USD
Profitto lordo:
32 141.72 USD (1 378 880 pips)
Perdita lorda:
-32 930.55 USD (1 398 058 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 127.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
578 (50.84%)
Short Trade:
559 (49.16%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.69 USD
Profitto medio:
56.09 USD
Perdita media:
-58.39 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-291.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-880.78 USD (13)
Crescita mensile:
5.69%
Previsione annuale:
69.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 435.70 USD
Massimale:
2 864.44 USD (233.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.36% (2 864.44 USD)
Per equità:
6.95% (346.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER30h 544
XAUUSDp 232
UK100h 103
US30h 88
NAS100h 75
XAUUSD 29
FRA40h 27
USDCADp 7
GBPUSDp 5
EURUSDp 4
AUDJPYp 3
AUS200h 3
GBPJPYp 2
GBPCHFp 2
CADCHFp 2
GBPAUDp 1
AUDNZDp 1
EURAUDp 1
USDCHFp 1
AUDCADp 1
USDJPYp 1
GBPCADp 1
CADJPYp 1
EURCHFp 1
EURCADp 1
CHFJPYp 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER30h 1.9K
XAUUSDp -794
UK100h -1K
US30h -571
NAS100h -408
XAUUSD 74
FRA40h 72
USDCADp 40
GBPUSDp -8
EURUSDp 28
AUDJPYp 7
AUS200h 45
GBPJPYp -19
GBPCHFp -29
CADCHFp -33
GBPAUDp 2
AUDNZDp 0
EURAUDp 1
USDCHFp 9
AUDCADp 4
USDJPYp 0
GBPCADp 3
CADJPYp 4
EURCHFp -1
EURCADp -35
CHFJPYp -34
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER30h -5.5K
XAUUSDp -2K
UK100h -2.8K
US30h -20K
NAS100h -19K
XAUUSD -2.6K
FRA40h 16K
USDCADp -7
GBPUSDp -157
EURUSDp 216
AUDJPYp 254
AUS200h 21K
GBPJPYp -2.7K
GBPCHFp -550
CADCHFp -322
GBPAUDp 293
AUDNZDp 72
EURAUDp 113
USDCHFp 731
AUDCADp 62
USDJPYp 13
GBPCADp 238
CADJPYp 75
EURCHFp -12
EURCADp -608
CHFJPYp -992
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +927.60 USD
Worst Trade: -827 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +9.75 USD
Massima perdita consecutiva: -291.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tradehorizonx
30USD al mese
-39%
0
0
USD
5.4K
USD
14
100%
1 137
50%
100%
0.97
-0.69
USD
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.