Andres Fernando Secrestat

Intraday SecreTrading

Andres Fernando Secrestat
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
Axi-US16-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
91 (45.95%)
Loss Trade:
107 (54.04%)
Best Trade:
32.50 USD
Worst Trade:
-101.50 USD
Profitto lordo:
259.71 USD (138 664 pips)
Perdita lorda:
-388.87 USD (97 688 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.50 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
15.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
97 (48.99%)
Short Trade:
101 (51.01%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.65 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-21.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.91 USD (3)
Crescita mensile:
-17.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133.00 USD
Massimale:
144.21 USD (28.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.30% (144.21 USD)
Per equità:
2.36% (11.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 129
US500 44
BTCUSD 5
ETHUSD 4
GBPUSD.pro 4
AUDNZD.pro 3
NZDUSD.pro 3
EURUSD.pro 2
GBPAUD.pro 1
EURCHF.pro 1
GBPJPY.pro 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -87
US500 -26
BTCUSD 6
ETHUSD -6
GBPUSD.pro 1
AUDNZD.pro -4
NZDUSD.pro -1
EURUSD.pro -5
GBPAUD.pro 1
EURCHF.pro 0
GBPJPY.pro -1
US30 -8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro -786
US500 -2.6K
BTCUSD 60K
ETHUSD -14K
GBPUSD.pro 75
AUDNZD.pro -343
NZDUSD.pro -33
EURUSD.pro -156
GBPAUD.pro 151
EURCHF.pro 9
GBPJPY.pro -10
US30 -780
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.50 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.60 USD
Massima perdita consecutiva: -21.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US16-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
