- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
866
Profit Trade:
688 (79.44%)
Loss Trade:
178 (20.55%)
Best Trade:
221.00 USD
Worst Trade:
-60.46 USD
Profitto lordo:
1 353.59 USD (1 343 130 pips)
Perdita lorda:
-911.54 USD (85 258 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (108.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
221.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
488 (56.35%)
Short Trade:
378 (43.65%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-243.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.60 USD (16)
Crescita mensile:
10.14%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
308.11 USD (11.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.02% (308.11 USD)
Per equità:
1.16% (23.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|GBPUSD
|156
|EURUSD
|150
|GBPJPY
|105
|USDCHF
|60
|BTCUSD
|48
|AUDUSD
|36
|EURNZD
|34
|GBPNZD
|13
|EURCAD
|12
|USDJPY
|1
|BRENT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|221
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|50
|USDCHF
|-14
|BTCUSD
|124
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|18
|GBPNZD
|12
|EURCAD
|2
|USDJPY
|0
|BRENT
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-238
|EURUSD
|2.2K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCHF
|-425
|BTCUSD
|1.2M
|AUDUSD
|-174
|EURNZD
|2.5K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|212
|USDJPY
|24
|BRENT
|3
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.00 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +108.61 USD
Massima perdita consecutiva: -243.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
