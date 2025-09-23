SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alomda2000
Emad Soliman

Alomda2000

Emad Soliman
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
866
Profit Trade:
688 (79.44%)
Loss Trade:
178 (20.55%)
Best Trade:
221.00 USD
Worst Trade:
-60.46 USD
Profitto lordo:
1 353.59 USD (1 343 130 pips)
Perdita lorda:
-911.54 USD (85 258 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (108.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
221.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
488 (56.35%)
Short Trade:
378 (43.65%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-243.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.60 USD (16)
Crescita mensile:
10.14%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
308.11 USD (11.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.02% (308.11 USD)
Per equità:
1.16% (23.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 250
GBPUSD 156
EURUSD 150
GBPJPY 105
USDCHF 60
BTCUSD 48
AUDUSD 36
EURNZD 34
GBPNZD 13
EURCAD 12
USDJPY 1
BRENT 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 221
GBPUSD 8
EURUSD 20
GBPJPY 50
USDCHF -14
BTCUSD 124
AUDUSD 1
EURNZD 18
GBPNZD 12
EURCAD 2
USDJPY 0
BRENT 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD -238
EURUSD 2.2K
GBPJPY 4.3K
USDCHF -425
BTCUSD 1.2M
AUDUSD -174
EURNZD 2.5K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 212
USDJPY 24
BRENT 3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +221.00 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +108.61 USD
Massima perdita consecutiva: -243.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
85 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati