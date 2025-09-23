- Crescita
Trade:
190
Profit Trade:
91 (47.89%)
Loss Trade:
99 (52.11%)
Best Trade:
131.34 EUR
Worst Trade:
-228.35 EUR
Profitto lordo:
826.36 EUR (49 989 pips)
Perdita lorda:
-992.18 EUR (88 160 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (130.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.02 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
95.87%
Massimo carico di deposito:
96.29%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
195
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
66 (34.74%)
Short Trade:
124 (65.26%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.87 EUR
Profitto medio:
9.08 EUR
Perdita media:
-10.02 EUR
Massime perdite consecutive:
37 (-244.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-268.35 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.66%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.45 EUR
Massimale:
522.45 EUR (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (522.45 EUR)
Per equità:
5.17% (505.34 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|95
|XAUUSD
|62
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-343
|XAUUSD
|102
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|11
|GBPJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-44K
|XAUUSD
|-653
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.34 EUR
Worst Trade: -228 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +130.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -244.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.21 × 714
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.64 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|0.73 × 286
|
GBEbrokers-Live
|0.94 × 896
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.20 × 607
|
FlowBank-Live
|8.75 × 100
|
Swissquote-Live1
|10.74 × 70
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
EUR
EUR
4
71%
190
47%
96%
0.83
-0.87
EUR
EUR
5%
1:30