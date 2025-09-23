SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GBE Batman 468
Benjamin Sausner

GBE Batman 468

Benjamin Sausner
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
91 (47.89%)
Loss Trade:
99 (52.11%)
Best Trade:
131.34 EUR
Worst Trade:
-228.35 EUR
Profitto lordo:
826.36 EUR (49 989 pips)
Perdita lorda:
-992.18 EUR (88 160 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (130.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
133.02 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
95.87%
Massimo carico di deposito:
96.29%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
195
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
66 (34.74%)
Short Trade:
124 (65.26%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.87 EUR
Profitto medio:
9.08 EUR
Perdita media:
-10.02 EUR
Massime perdite consecutive:
37 (-244.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-268.35 EUR (5)
Crescita mensile:
-1.66%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.45 EUR
Massimale:
522.45 EUR (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.20% (522.45 EUR)
Per equità:
5.17% (505.34 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 95
XAUUSD 62
EURUSD 17
GBPUSD 8
AUDUSD 7
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -343
XAUUSD 102
EURUSD 28
GBPUSD 13
AUDUSD 11
GBPJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -44K
XAUUSD -653
EURUSD 1.9K
GBPUSD 3.1K
AUDUSD 1.2K
GBPJPY -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.34 EUR
Worst Trade: -228 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +130.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -244.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.21 × 714
FXOpenUK-ECN Live Server
0.64 × 11
Pepperstone-Edge03
0.73 × 286
GBEbrokers-Live
0.94 × 896
AdmiralMarkets-Live2
5.20 × 607
FlowBank-Live
8.75 × 100
Swissquote-Live1
10.74 × 70
Non ci sono recensioni
2025.09.26 04:40
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GBE Batman 468
30USD al mese
-2%
0
0
USD
9.8K
EUR
4
71%
190
47%
96%
0.83
-0.87
EUR
5%
1:30
Copia

