Cd Vijaya Narayana

NEVERENDING

Cd Vijaya Narayana
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
24 (92.30%)
Loss Trade:
2 (7.69%)
Best Trade:
7.95 USD
Worst Trade:
-7.62 USD
Profitto lordo:
60.86 USD (6 126 pips)
Perdita lorda:
-15.71 USD (1 405 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (60.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.86 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
42.02%
Massimo carico di deposito:
7.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.19
Long Trade:
15 (57.69%)
Short Trade:
11 (42.31%)
Fattore di profitto:
3.87
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
2.54 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.03 USD (2)
Crescita mensile:
22.64%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
14.15 USD (5.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.45% (14.15 USD)
Per equità:
16.44% (40.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 8
AUDUSD.r 6
GBPUSD.r 5
EURUSD.r 4
USDCHF.r 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 49
AUDUSD.r -4
GBPUSD.r 4
EURUSD.r -6
USDCHF.r 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 5.1K
AUDUSD.r -361
GBPUSD.r 404
EURUSD.r -563
USDCHF.r 181
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.95 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.86 USD
Massima perdita consecutiva: -14.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NEVER ENDING STEADY GAIN
Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 11:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
