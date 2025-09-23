- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
9.15 EUR
Worst Trade:
-5.68 EUR
Profitto lordo:
49.29 EUR (5 472 pips)
Perdita lorda:
-22.58 EUR (3 003 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (24.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.46 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
10 (40.00%)
Short Trade:
15 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.07 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-3.76 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.27 EUR (2)
Crescita mensile:
0.77%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
8.31 EUR (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (8.31 EUR)
Per equità:
5.10% (37.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|CHFSGD
|2
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|1
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|CHFSGD
|4
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|2
|EURGBP
|3
|EURAUD
|-5
|AUDNZD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-150
|AUDCAD
|340
|CHFSGD
|594
|GBPAUD
|479
|CADJPY
|844
|NZDUSD
|663
|CADCHF
|143
|EURGBP
|190
|EURAUD
|-645
|AUDNZD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.15 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.77 × 278
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.48 × 237
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Valutrades-Live
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.27 × 183
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.38 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.48 × 629
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live
|5.00 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.07 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Darwinex-Live
|5.11 × 438
|
TASS-Live
|5.42 × 26
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
ICMarketsEU-MT5-5
|5.71 × 49
|
XM.COM-MT5
|5.90 × 262
|
FXNXGlobal-Trade
|6.00 × 1
Obsiden Invest — Conservative Multi‑Pair Signal
- Conservative, low‑risk signal focused on long‑term capital preservation and steady growth.
- Diversification through multi‑pair trading to reduce volatility and smooth returns.
- Every trade is protected by a dynamic stop‑loss with strict position sizing.
- Priorities on disciplined risk/money management, systematic entries, and controlled drawdowns.
- Built for patient investors seeking robust, long‑term performance under prudent risk controls.
Recommended setup
Broker/account: best with raw spread
Leverage: 1:500
Starting capital: 500€+
- If you have any questions or need assistance with the setup, feel free to contact me directly via the MQL5 platform.
