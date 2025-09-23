SegnaliSezioni
Benjamin Bilen

Obsiden Invest

Benjamin Bilen
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
9.15 EUR
Worst Trade:
-5.68 EUR
Profitto lordo:
49.29 EUR (5 472 pips)
Perdita lorda:
-22.58 EUR (3 003 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (24.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.46 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
10 (40.00%)
Short Trade:
15 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.07 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-3.76 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-8.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8.27 EUR (2)
Crescita mensile:
0.77%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
8.31 EUR (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (8.31 EUR)
Per equità:
5.10% (37.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 8
AUDCAD 6
CHFSGD 2
GBPAUD 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 6
CHFSGD 4
GBPAUD 3
CADJPY 6
NZDUSD 6
CADCHF 2
EURGBP 3
EURAUD -5
AUDNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -150
AUDCAD 340
CHFSGD 594
GBPAUD 479
CADJPY 844
NZDUSD 663
CADCHF 143
EURGBP 190
EURAUD -645
AUDNZD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.15 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.77 × 278
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 237
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Valutrades-Live
3.00 × 2
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 183
Pepperstone-MT5-Live01
3.38 × 13
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.48 × 629
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
5.00 × 19
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 2
VantageInternational-Live 4
5.07 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Darwinex-Live
5.11 × 438
TASS-Live
5.42 × 26
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
XM.COM-MT5
5.90 × 262
FXNXGlobal-Trade
6.00 × 1
39 più
     Obsiden Invest — Conservative Multi‑Pair Signal

  • Conservative, low‑risk signal focused on long‑term capital preservation and steady growth.
  • Diversification through multi‑pair trading to reduce volatility and smooth returns.
  • Every trade is protected by a dynamic stop‑loss with strict position sizing.
  • Priorities on disciplined risk/money management, systematic entries, and controlled drawdowns.
  • Built for patient investors seeking robust, long‑term performance under prudent risk controls.


    Recommended setup

    Broker/account: best with raw spread
    Leverage: 1:500 
    Starting capital: 500€+


  • If you have any questions or need assistance with the setup, feel free to contact me directly via the MQL5 platform.
















































































































Non ci sono recensioni
2025.09.23 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
