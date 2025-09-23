- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
104 (70.27%)
Loss Trade:
44 (29.73%)
Best Trade:
823.60 USD
Worst Trade:
-1 030.40 USD
Profitto lordo:
22 911.60 USD (117 115 pips)
Perdita lorda:
-25 417.60 USD (122 239 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (6 731.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 731.20 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
83.73%
Massimo carico di deposito:
6.01%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
106 (71.62%)
Short Trade:
42 (28.38%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-16.93 USD
Profitto medio:
220.30 USD
Perdita media:
-577.67 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-6 207.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 207.60 USD (13)
Crescita mensile:
-12.76%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 108.32 USD
Massimale:
10 617.27 USD (40.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.72% (10 494.00 USD)
Per equità:
10.37% (2 121.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +823.60 USD
Worst Trade: -1 030 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +6 731.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6 207.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.04 × 385
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
4
93%
148
70%
84%
0.90
-16.93
USD
USD
40%
1:100