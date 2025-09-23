- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
278.77 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 950.55 USD (3 438 pips)
Perdita lorda:
-55.55 USD
Vincite massime consecutive:
20 (1 950.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 950.55 USD (20)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
4.55%
Massimo carico di deposito:
24.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
207.10
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
35.11
Profitto previsto:
97.53 USD
Profitto medio:
97.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
37.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.00 USD
Massimale:
9.15 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.17% (622.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +278.77 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 950.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Nur Gold
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
38%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
20
100%
5%
35.11
97.53
USD
USD
10%
1:100