- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
48 (70.58%)
Loss Trade:
20 (29.41%)
Best Trade:
81.76 USD
Worst Trade:
-24.16 USD
Profitto lordo:
510.99 USD (267 373 pips)
Perdita lorda:
-206.52 USD (188 639 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (73.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.18 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
34.88%
Massimo carico di deposito:
26.02%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
32 (47.06%)
Short Trade:
36 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
10.65 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-116.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.20 USD (9)
Crescita mensile:
30.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.00 USD
Massimale:
116.20 USD (9.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.98% (116.20 USD)
Per equità:
28.60% (332.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|304
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|79K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.76 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +73.99 USD
Massima perdita consecutiva: -116.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
68
70%
35%
2.47
4.48
USD
USD
29%
1:500