- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 721
Profit Trade:
1 850 (67.98%)
Loss Trade:
871 (32.01%)
Best Trade:
646.40 USD
Worst Trade:
-137.88 USD
Profitto lordo:
14 250.40 USD (319 920 pips)
Perdita lorda:
-10 217.54 USD (429 808 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (53.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.62 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.04%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
1424
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
1 414 (51.97%)
Short Trade:
1 307 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
7.70 USD
Perdita media:
-11.73 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 123.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 123.19 USD (13)
Crescita mensile:
37.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 288.19 USD (9.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.41% (1 288.19 USD)
Per equità:
22.99% (2 881.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-110K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +646.40 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +53.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1 123.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.14 × 14
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
0%
2 721
67%
100%
1.39
1.48
USD
USD
23%
1:500