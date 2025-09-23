- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
281.30 USD
Worst Trade:
-167.00 USD
Profitto lordo:
755.60 USD (7 503 pips)
Perdita lorda:
-167.00 USD (8 250 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (755.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
755.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
17.35%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
73.58 USD
Profitto medio:
107.94 USD
Perdita media:
-167.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-167.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.00 USD (1)
Crescita mensile:
19.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.00 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.45% (167.00 USD)
Per equità:
3.39% (127.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|3
|NQ100.R
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|718
|EURUSD
|38
|NQ100.R
|-167
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.3K
|EURUSD
|249
|NQ100.R
|-8.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +281.30 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +755.60 USD
Massima perdita consecutiva: -167.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Demo
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Time Freedom
Risk Max Drawdown 30%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
20%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
1
0%
8
87%
17%
4.52
73.58
USD
USD
4%
1:200