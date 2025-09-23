SegnaliSezioni
AyubSet x Rangga
Ayub Setiawan

AyubSet x Rangga

Ayub Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
281.30 USD
Worst Trade:
-167.00 USD
Profitto lordo:
755.60 USD (7 503 pips)
Perdita lorda:
-167.00 USD (8 250 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (755.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
755.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
17.35%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
4.52
Profitto previsto:
73.58 USD
Profitto medio:
107.94 USD
Perdita media:
-167.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-167.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.00 USD (1)
Crescita mensile:
19.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.00 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.45% (167.00 USD)
Per equità:
3.39% (127.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
EURUSD 3
NQ100.R 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 718
EURUSD 38
NQ100.R -167
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.3K
EURUSD 249
NQ100.R -8.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +281.30 USD
Worst Trade: -167 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +755.60 USD
Massima perdita consecutiva: -167.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 8
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
MGK-MAIN
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 2
Youtradefx-Demo
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
267 più
Time Freedom 

Risk Max Drawdown 30% 


Non ci sono recensioni
2025.09.26 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 17:49
Share of trading days is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Share of trading days is too low
2025.09.24 16:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 05:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 05:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.23 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
