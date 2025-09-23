- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
122 (52.36%)
Loss Trade:
111 (47.64%)
Best Trade:
18 602.33 USD
Worst Trade:
-16 157.23 USD
Profitto lordo:
80 744.16 USD (4 951 843 pips)
Perdita lorda:
-73 974.43 USD (115 127 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (869.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 365.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
169.23%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
245
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
70 (30.04%)
Short Trade:
163 (69.96%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
29.05 USD
Profitto medio:
661.84 USD
Perdita media:
-666.44 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-4 860.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 311.69 USD (2)
Crescita mensile:
7.13%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 546.98 USD
Massimale:
22 395.58 USD (17.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.42% (22 590.60 USD)
Per equità:
26.66% (34 415.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18 602.33 USD
Worst Trade: -16 157 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +869.33 USD
Massima perdita consecutiva: -4 860.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
1
5%
233
52%
94%
1.09
29.05
USD
USD
27%
1:200