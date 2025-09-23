SegnaliSezioni
TTM 525 Stable Combo
Chi Hang Lee

TTM 525 Stable Combo

Chi Hang Lee
0 recensioni
Affidabilità
171 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 965%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 963
Profit Trade:
11 168 (62.17%)
Loss Trade:
6 795 (37.83%)
Best Trade:
1 062.75 AUD
Worst Trade:
-630.55 AUD
Profitto lordo:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Perdita lorda:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Vincite massime consecutive:
169 (337.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 895.77 AUD (31)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.11%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.78
Long Trade:
9 076 (50.53%)
Short Trade:
8 887 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
1.51 AUD
Profitto medio:
6.63 AUD
Perdita media:
-6.90 AUD
Massime perdite consecutive:
111 (-400.88 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 045.60 AUD (23)
Crescita mensile:
13.47%
Previsione annuale:
163.47%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.92 AUD
Massimale:
3 091.23 AUD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.93% (2 777.05 AUD)
Per equità:
66.95% (3 888.41 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7397
AUDCAD 3230
NZDCAD 2863
AUDNZD 2426
AUDUSD 1855
XAUUSD 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.4K
AUDCAD 6.9K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD 2.1K
XAUUSD 22
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 71K
AUDCAD 118K
NZDCAD 82K
AUDNZD 26K
AUDUSD 34K
XAUUSD 2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 062.75 AUD
Worst Trade: -631 AUD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +337.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -400.88 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 419
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3624
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.36 × 219
JunoMarkets-Server
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
TitanFX-MT5-01
2.63 × 89
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.49 × 253
DerivSVG-Server
6.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.59 × 147
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.67 × 6
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
Non ci sono recensioni
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
80% of growth achieved within 58 days. This comprises 4.9% of days out of 1184 days of the signal's entire lifetime.
