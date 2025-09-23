- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17 963
Profit Trade:
11 168 (62.17%)
Loss Trade:
6 795 (37.83%)
Best Trade:
1 062.75 AUD
Worst Trade:
-630.55 AUD
Profitto lordo:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Perdita lorda:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Vincite massime consecutive:
169 (337.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 895.77 AUD (31)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.11%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.78
Long Trade:
9 076 (50.53%)
Short Trade:
8 887 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
1.51 AUD
Profitto medio:
6.63 AUD
Perdita media:
-6.90 AUD
Massime perdite consecutive:
111 (-400.88 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 045.60 AUD (23)
Crescita mensile:
13.47%
Previsione annuale:
163.47%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.92 AUD
Massimale:
3 091.23 AUD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.93% (2 777.05 AUD)
Per equità:
66.95% (3 888.41 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7397
|AUDCAD
|3230
|NZDCAD
|2863
|AUDNZD
|2426
|AUDUSD
|1855
|XAUUSD
|58
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|2.1K
|XAUUSD
|22
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|71K
|AUDCAD
|118K
|NZDCAD
|82K
|AUDNZD
|26K
|AUDUSD
|34K
|XAUUSD
|2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 062.75 AUD
Worst Trade: -631 AUD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +337.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -400.88 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3624
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.36 × 219
|
JunoMarkets-Server
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
TitanFX-MT5-01
|2.63 × 89
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
Exness-MT5Real32
|6.49 × 253
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.59 × 147
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
