Zhen Gong

Bulin

Zhen Gong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
11.99 USD
Worst Trade:
-2.88 USD
Profitto lordo:
20.49 USD (8 498 pips)
Perdita lorda:
-12.61 USD (124 310 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.37%
Massimo carico di deposito:
5.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.75 USD (2)
Crescita mensile:
2.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.88 USD
Massimale:
9.88 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (9.63 USD)
Per equità:
1.82% (5.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -12
XAUUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -118K
XAUUSD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.99 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.84 USD
Massima perdita consecutiva: -4.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.57 × 28
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 198
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.01 × 194
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.75 × 1817
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
9.00 × 1
Exness-Real28
9.25 × 20
12 più
每单都会带有止损止盈

主做行情的起爆点

追求稳定的幸福感

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Share of trading days is too low
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 01:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 01:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 01:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 01:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 01:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.