- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
11.99 USD
Worst Trade:
-2.88 USD
Profitto lordo:
20.49 USD (8 498 pips)
Perdita lorda:
-12.61 USD (124 310 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.37%
Massimo carico di deposito:
5.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.75 USD (2)
Crescita mensile:
2.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.88 USD
Massimale:
9.88 USD (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.19% (9.63 USD)
Per equità:
1.82% (5.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-12
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-118K
|XAUUSD
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.99 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.84 USD
Massima perdita consecutiva: -4.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.57 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 198
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.01 × 194
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.75 × 1817
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
每单都会带有止损止盈
主做行情的起爆点
追求稳定的幸福感
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
1
100%
14
35%
13%
1.62
0.56
USD
USD
3%
1:500