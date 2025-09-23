- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
4.64 USD
Worst Trade:
-6.30 USD
Profitto lordo:
21.54 USD (1 691 pips)
Perdita lorda:
-18.72 USD (1 589 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (14.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
14.81%
Massimo carico di deposito:
78.74%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.42 USD (2)
Crescita mensile:
6.19%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.48 USD
Massimale:
16.24 USD (32.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.27% (16.24 USD)
Per equità:
25.76% (8.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|10
|XAUUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|-11
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|-874
|XAUUSD
|976
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.64 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +14.30 USD
Massima perdita consecutiva: -12.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
1
71%
14
78%
15%
1.15
0.20
USD
USD
32%
1:500