Saidu Korzin

SaiFx

Saidu Korzin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
xChief-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
0.59 USD
Worst Trade:
-0.95 USD
Profitto lordo:
1.50 USD (220 pips)
Perdita lorda:
-1.38 USD (159 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
96.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.21 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.95 USD (1)
Crescita mensile:
6.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 USD
Massimale:
1.01 USD (42.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.35% (0.98 USD)
Per equità:
40.17% (0.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 4
AUDJPY 3
USDJPY 1
GBPAUD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 0
AUDJPY 0
USDJPY 0
GBPAUD -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 67
AUDJPY 101
USDJPY 33
GBPAUD -140
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.59 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 09:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.25 08:00
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 08:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 02:17
Share of trading days is too low
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 00:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 00:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 00:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 00:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
