Trade:
578
Profit Trade:
394 (68.16%)
Loss Trade:
184 (31.83%)
Best Trade:
148.99 USD
Worst Trade:
-299.25 USD
Profitto lordo:
1 420.66 USD (21 318 pips)
Perdita lorda:
-1 083.47 USD (14 040 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.41 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.67%
Massimo carico di deposito:
33.96%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
312 (53.98%)
Short Trade:
266 (46.02%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
3.61 USD
Perdita media:
-5.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.25 USD (1)
Crescita mensile:
32.15%
Previsione annuale:
390.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
357.20 USD (26.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.97% (355.67 USD)
Per equità:
12.71% (137.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|174
|EURCHF
|126
|CHFJPY
|87
|EURNZD
|74
|EURSGD
|67
|GBPUSD
|15
|USDCHF
|14
|USDCAD
|9
|EURAUD
|8
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|13
|EURCHF
|28
|CHFJPY
|29
|EURNZD
|107
|EURSGD
|17
|GBPUSD
|-174
|USDCHF
|223
|USDCAD
|27
|EURAUD
|31
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|28
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|1.4K
|EURCHF
|1K
|CHFJPY
|-82
|EURNZD
|3.9K
|EURSGD
|663
|GBPUSD
|-734
|USDCHF
|593
|USDCAD
|178
|EURAUD
|235
|AUDCAD
|36
|CADCHF
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.99 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -25.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 32
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 318
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|1.67 × 3
|
Exness-Real7
|3.00 × 11
|
Exness-Real14
|3.45 × 42
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 4
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|4.11 × 9
|
Exness-Real6
|4.50 × 4
|
Tickmill-Live09
|4.58 × 31
|
Swissquote-Live6
|6.40 × 20
