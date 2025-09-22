SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Metapro
Robby Swandanu

EA Metapro

Robby Swandanu
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
578
Profit Trade:
394 (68.16%)
Loss Trade:
184 (31.83%)
Best Trade:
148.99 USD
Worst Trade:
-299.25 USD
Profitto lordo:
1 420.66 USD (21 318 pips)
Perdita lorda:
-1 083.47 USD (14 040 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
366.41 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.67%
Massimo carico di deposito:
33.96%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
312 (53.98%)
Short Trade:
266 (46.02%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
3.61 USD
Perdita media:
-5.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-25.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-299.25 USD (1)
Crescita mensile:
32.15%
Previsione annuale:
390.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
357.20 USD (26.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.97% (355.67 USD)
Per equità:
12.71% (137.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 174
EURCHF 126
CHFJPY 87
EURNZD 74
EURSGD 67
GBPUSD 15
USDCHF 14
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 13
EURCHF 28
CHFJPY 29
EURNZD 107
EURSGD 17
GBPUSD -174
USDCHF 223
USDCAD 27
EURAUD 31
AUDCAD 9
CADCHF 28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 1.4K
EURCHF 1K
CHFJPY -82
EURNZD 3.9K
EURSGD 663
GBPUSD -734
USDCHF 593
USDCAD 178
EURAUD 235
AUDCAD 36
CADCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.99 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -25.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.22 × 32
LQDLLC-Live02
0.47 × 318
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live22
1.67 × 3
Exness-Real7
3.00 × 11
Exness-Real14
3.45 × 42
Tickmill-Live02
4.00 × 4
VantageInternational-Live 20
4.00 × 3
GoMarkets-Real 10
4.11 × 9
Exness-Real6
4.50 × 4
Tickmill-Live09
4.58 × 31
Swissquote-Live6
6.40 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Special EA to make profit midnight. Telegram channel testimonies since 2018: t.me/easuperpro
Non ci sono recensioni
2025.09.23 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Metapro
30USD al mese
29%
0
0
USD
1.1K
USD
16
100%
578
68%
26%
1.31
0.58
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.