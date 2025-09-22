SegnaliSezioni
Matthias Ernst Weeber

Metox

Matthias Ernst Weeber
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 2%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
116 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.42 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
71.43 EUR (8 512 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
116 (71.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.43 EUR (116)
Indice di Sharpe:
2.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
98 (84.48%)
Short Trade:
18 (15.52%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
0.62 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.01% (73.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 33
AUDCHF 24
EURNZD 18
CADCHF 14
GBPSGD 14
NZDCHF 12
USDX.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 26
AUDCHF 14
EURNZD 13
CADCHF 10
GBPSGD 13
NZDCHF 5
USDX.r 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
EURNZD 2.3K
CADCHF 764
GBPSGD 1.7K
NZDCHF 400
USDX.r 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.42 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 116
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +71.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Forex short- / mid- / longterm

- Overnight positions

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

Non ci sono recensioni
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 23:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

