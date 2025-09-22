- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
116 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.42 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
71.43 EUR (8 512 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
116 (71.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.43 EUR (116)
Indice di Sharpe:
2.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.08%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
98 (84.48%)
Short Trade:
18 (15.52%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
0.62 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.01% (73.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|33
|AUDCHF
|24
|EURNZD
|18
|CADCHF
|14
|GBPSGD
|14
|NZDCHF
|12
|USDX.r
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|26
|AUDCHF
|14
|EURNZD
|13
|CADCHF
|10
|GBPSGD
|13
|NZDCHF
|5
|USDX.r
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|EURNZD
|2.3K
|CADCHF
|764
|GBPSGD
|1.7K
|NZDCHF
|400
|USDX.r
|164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.42 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 116
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +71.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Forex short- / mid- / longterm
- Overnight positions
- Suggested Minimum Invest > 10000 $
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
2
57%
116
100%
100%
n/a
0.62
EUR
EUR
2%
1:500