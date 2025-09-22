SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FBEmmanuel
Tonny Saputro

FBEmmanuel

Tonny Saputro
0 recensioni
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -10%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
130 (35.81%)
Loss Trade:
233 (64.19%)
Best Trade:
70.44 USD
Worst Trade:
-16.29 USD
Profitto lordo:
649.94 USD (77 328 pips)
Perdita lorda:
-591.18 USD (65 455 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
75.72%
Massimo carico di deposito:
41.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
155 (42.70%)
Short Trade:
208 (57.30%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.00 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-33.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.84 USD (6)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
80.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.25 USD
Massimale:
139.77 USD (106.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.68% (14.25 USD)
Per equità:
10.85% (2.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 89
AUDUSD 84
EURUSD 40
USDCHF 39
GBPUSD 22
USDJPY 18
NZDUSD 12
USDCAD 10
XAUUSD 8
AUDNZD 7
EURCAD 5
GBPCAD 5
EURGBP 5
AUDCAD 4
GBPCHF 4
GBPJPY 3
NZDCAD 3
EURJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 46
AUDUSD 25
EURUSD -1
USDCHF 27
GBPUSD -12
USDJPY -38
NZDUSD 2
USDCAD -4
XAUUSD 19
AUDNZD -9
EURCAD -6
GBPCAD -4
EURGBP -2
AUDCAD -4
GBPCHF 2
GBPJPY 25
NZDCAD -5
EURJPY 1
CADJPY -4
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 9K
AUDUSD 3.7K
EURUSD -76
USDCHF 4K
GBPUSD -1K
USDJPY -5.2K
NZDUSD -126
USDCAD -636
XAUUSD 1.8K
AUDNZD -1.5K
EURCAD -313
GBPCAD -576
EURGBP -47
AUDCAD -319
GBPCHF 173
GBPJPY 4.1K
NZDCAD -645
EURJPY 102
CADJPY -571
EURCHF 34
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.44 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +32.49 USD
Massima perdita consecutiva: -33.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Server
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 22
MilliniumFortune-Live
0.17 × 6
282 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FBEmmanuel
30USD al mese
-10%
0
0
USD
21
USD
86
0%
363
35%
76%
1.09
0.16
USD
100%
1:200
Copia

