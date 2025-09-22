- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
363
Profit Trade:
130 (35.81%)
Loss Trade:
233 (64.19%)
Best Trade:
70.44 USD
Worst Trade:
-16.29 USD
Profitto lordo:
649.94 USD (77 328 pips)
Perdita lorda:
-591.18 USD (65 455 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (32.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
75.72%
Massimo carico di deposito:
41.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
155 (42.70%)
Short Trade:
208 (57.30%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.00 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-33.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.84 USD (6)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
80.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.25 USD
Massimale:
139.77 USD (106.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.68% (14.25 USD)
Per equità:
10.85% (2.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|89
|AUDUSD
|84
|EURUSD
|40
|USDCHF
|39
|GBPUSD
|22
|USDJPY
|18
|NZDUSD
|12
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|8
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURGBP
|5
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|GBPJPY
|3
|NZDCAD
|3
|EURJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|46
|AUDUSD
|25
|EURUSD
|-1
|USDCHF
|27
|GBPUSD
|-12
|USDJPY
|-38
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|-4
|XAUUSD
|19
|AUDNZD
|-9
|EURCAD
|-6
|GBPCAD
|-4
|EURGBP
|-2
|AUDCAD
|-4
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|25
|NZDCAD
|-5
|EURJPY
|1
|CADJPY
|-4
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|9K
|AUDUSD
|3.7K
|EURUSD
|-76
|USDCHF
|4K
|GBPUSD
|-1K
|USDJPY
|-5.2K
|NZDUSD
|-126
|USDCAD
|-636
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-1.5K
|EURCAD
|-313
|GBPCAD
|-576
|EURGBP
|-47
|AUDCAD
|-319
|GBPCHF
|173
|GBPJPY
|4.1K
|NZDCAD
|-645
|EURJPY
|102
|CADJPY
|-571
|EURCHF
|34
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.44 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +32.49 USD
Massima perdita consecutiva: -33.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 22
|
MilliniumFortune-Live
|0.17 × 6
