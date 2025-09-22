- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
37 (86.04%)
Loss Trade:
6 (13.95%)
Best Trade:
14.45 EUR
Worst Trade:
-13.70 EUR
Profitto lordo:
103.91 EUR (6 675 pips)
Perdita lorda:
-42.28 EUR (4 335 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (56.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
56.88 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
15.46%
Massimo carico di deposito:
25.04%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
34 (79.07%)
Short Trade:
9 (20.93%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
1.43 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-7.05 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-13.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 EUR (1)
Crescita mensile:
43.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
21.83 EUR (10.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.95% (21.83 EUR)
Per equità:
7.50% (14.80 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|15
|XAGUSD
|11
|XAUUSD
|8
|.USTECHCash
|6
|.DE40Cash
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US30Cash
|-19
|XAGUSD
|48
|XAUUSD
|28
|.USTECHCash
|8
|.DE40Cash
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US30Cash
|-753
|XAGUSD
|1K
|XAUUSD
|947
|.USTECHCash
|655
|.DE40Cash
|487
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.45 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.86 × 422
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live20
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|3.55 × 64
|
ICMarketsSC-Live23
|4.16 × 153
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.22 × 23
|
Exness-Real
|7.59 × 17
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|7.71 × 7
|
RoboForex-Pro-5
|8.86 × 7
|
Hankotrade-Live
|8.98 × 120
|
STARTRADERINTL-Live2
|11.40 × 30
|
N1CapitalMarkets-Live
|13.39 × 31
Handele nur nach dem Trend
Kein Martingale!
