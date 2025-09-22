SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Breakout Gold
Lars Kirchknopf

Breakout Gold

Lars Kirchknopf
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 44%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
37 (86.04%)
Loss Trade:
6 (13.95%)
Best Trade:
14.45 EUR
Worst Trade:
-13.70 EUR
Profitto lordo:
103.91 EUR (6 675 pips)
Perdita lorda:
-42.28 EUR (4 335 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (56.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
56.88 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
15.46%
Massimo carico di deposito:
25.04%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
34 (79.07%)
Short Trade:
9 (20.93%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
1.43 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-7.05 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-13.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.70 EUR (1)
Crescita mensile:
43.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
21.83 EUR (10.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.95% (21.83 EUR)
Per equità:
7.50% (14.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 15
XAGUSD 11
XAUUSD 8
.USTECHCash 6
.DE40Cash 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash -19
XAGUSD 48
XAUUSD 28
.USTECHCash 8
.DE40Cash 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash -753
XAGUSD 1K
XAUUSD 947
.USTECHCash 655
.DE40Cash 487
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.45 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +56.88 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.86 × 422
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live20
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
3.55 × 64
ICMarketsSC-Live23
4.16 × 153
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.22 × 23
Exness-Real
7.59 × 17
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
7.71 × 7
RoboForex-Pro-5
8.86 × 7
Hankotrade-Live
8.98 × 120
STARTRADERINTL-Live2
11.40 × 30
N1CapitalMarkets-Live
13.39 × 31
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Handele nur nach dem Trend

Kein Martingale!

Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Breakout Gold
30USD al mese
44%
0
0
USD
202
EUR
1
0%
43
86%
15%
2.45
1.43
EUR
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.