Chen Xin Cheng

BE RICH

Chen Xin Cheng
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
203 (76.02%)
Loss Trade:
64 (23.97%)
Best Trade:
83.93 USD
Worst Trade:
-63.82 USD
Profitto lordo:
2 762.72 USD (7 431 643 pips)
Perdita lorda:
-661.15 USD (1 719 693 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (469.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.74 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.85%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
131 (49.06%)
Short Trade:
136 (50.94%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
7.87 USD
Profitto medio:
13.61 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-174.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.35 USD (14)
Crescita mensile:
14.94%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.77 USD
Massimale:
177.99 USD (2.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.39% (176.03 USD)
Per equità:
16.24% (1 210.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SOLUSD.bc 82
ETHUSD.bc 69
BNBUSD.bc 48
BTCUSD.bc 39
ADAUSD.bc 26
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SOLUSD.bc 345
ETHUSD.bc 356
BNBUSD.bc 541
BTCUSD.bc 476
ADAUSD.bc 400
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SOLUSD.bc 35K
ETHUSD.bc 716K
BNBUSD.bc 107K
BTCUSD.bc 4.8M
ADAUSD.bc 8K
XAUUSD -21
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.93 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +469.74 USD
Massima perdita consecutiva: -174.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 531
VantageInternational-Live
0.64 × 73
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.43 × 532
ICMarketsSC-MT5-4
1.67 × 76
VantageInternational-Live 4
2.25 × 4
Bybit-Live-6
3.07 × 29
Exness-MT5Real
4.00 × 1
OctaFX-Real2
6.68 × 69
Non ci sono recensioni
2025.09.22 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.