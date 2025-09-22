- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
203 (76.02%)
Loss Trade:
64 (23.97%)
Best Trade:
83.93 USD
Worst Trade:
-63.82 USD
Profitto lordo:
2 762.72 USD (7 431 643 pips)
Perdita lorda:
-661.15 USD (1 719 693 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (469.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
469.74 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.85%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
131 (49.06%)
Short Trade:
136 (50.94%)
Fattore di profitto:
4.18
Profitto previsto:
7.87 USD
Profitto medio:
13.61 USD
Perdita media:
-10.33 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-174.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.35 USD (14)
Crescita mensile:
14.94%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.77 USD
Massimale:
177.99 USD (2.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.39% (176.03 USD)
Per equità:
16.24% (1 210.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SOLUSD.bc
|82
|ETHUSD.bc
|69
|BNBUSD.bc
|48
|BTCUSD.bc
|39
|ADAUSD.bc
|26
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SOLUSD.bc
|345
|ETHUSD.bc
|356
|BNBUSD.bc
|541
|BTCUSD.bc
|476
|ADAUSD.bc
|400
|XAUUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SOLUSD.bc
|35K
|ETHUSD.bc
|716K
|BNBUSD.bc
|107K
|BTCUSD.bc
|4.8M
|ADAUSD.bc
|8K
|XAUUSD
|-21
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.93 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +469.74 USD
Massima perdita consecutiva: -174.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 531
|
VantageInternational-Live
|0.64 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|1.43 × 532
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.67 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
|
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|6.68 × 69
Non ci sono recensioni
