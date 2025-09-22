SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SwingSignalGold
Hector Yobany Baca Mendez

SwingSignalGold

Hector Yobany Baca Mendez
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
FTMO-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
39.91 USD
Worst Trade:
-15.04 USD
Profitto lordo:
40.30 USD (4 074 pips)
Perdita lorda:
-54.74 USD (5 430 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (39.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.91 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
15.28%
Massimo carico di deposito:
8.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-1.81 USD
Profitto medio:
20.15 USD
Perdita media:
-9.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-54.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.40 USD (5)
Crescita mensile:
-0.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.52 USD
Massimale:
54.52 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (54.50 USD)
Per equità:
0.26% (25.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.91 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.91 USD
Massima perdita consecutiva: -54.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Swing trading oro.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
Share of trading days is too low
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 08:44
Share of trading days is too low
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 19:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
