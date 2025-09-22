- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
39 (79.59%)
Loss Trade:
10 (20.41%)
Best Trade:
160.00 BRL
Worst Trade:
-28.00 BRL
Profitto lordo:
974.00 BRL (817 pips)
Perdita lorda:
-105.00 BRL (37 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (262.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
328.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
17.38
Long Trade:
29 (59.18%)
Short Trade:
20 (40.82%)
Fattore di profitto:
9.28
Profitto previsto:
17.73 BRL
Profitto medio:
24.97 BRL
Perdita media:
-10.50 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-50.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-50.00 BRL (2)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
50.00 BRL (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (16.00 BRL)
Per equità:
0.71% (716.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BBAS3
|13
|B3SA3
|11
|ELET3
|8
|ABEV3
|6
|ITUB4
|5
|VALE3
|3
|EMBR3
|2
|WINV25
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BBAS3
|22
|B3SA3
|87
|ELET3
|65
|ABEV3
|-7
|ITUB4
|73
|VALE3
|62
|EMBR3
|66
|WINV25
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BBAS3
|54
|B3SA3
|69
|ELET3
|115
|ABEV3
|1
|ITUB4
|162
|VALE3
|145
|EMBR3
|149
|WINV25
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Non ci sono recensioni
