Mesma Velha Estoria
Anderson Hupp

Mesma Velha Estoria

Anderson Hupp
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
39 (79.59%)
Loss Trade:
10 (20.41%)
Best Trade:
160.00 BRL
Worst Trade:
-28.00 BRL
Profitto lordo:
974.00 BRL (817 pips)
Perdita lorda:
-105.00 BRL (37 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (262.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
328.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.32%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
17.38
Long Trade:
29 (59.18%)
Short Trade:
20 (40.82%)
Fattore di profitto:
9.28
Profitto previsto:
17.73 BRL
Profitto medio:
24.97 BRL
Perdita media:
-10.50 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-50.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-50.00 BRL (2)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
50.00 BRL (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (16.00 BRL)
Per equità:
0.71% (716.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BBAS3 13
B3SA3 11
ELET3 8
ABEV3 6
ITUB4 5
VALE3 3
EMBR3 2
WINV25 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BBAS3 22
B3SA3 87
ELET3 65
ABEV3 -7
ITUB4 73
VALE3 62
EMBR3 66
WINV25 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BBAS3 54
B3SA3 69
ELET3 115
ABEV3 1
ITUB4 162
VALE3 145
EMBR3 149
WINV25 85
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.00 BRL
Worst Trade: -28 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +262.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -50.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 14:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 13:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 18:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 18:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 18:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 18:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
