- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
16 (80.00%)
Loss Trade:
4 (20.00%)
Best Trade:
1.75 GBP
Worst Trade:
-1.02 GBP
Profitto lordo:
10.47 GBP (1 720 pips)
Perdita lorda:
-2.02 GBP (354 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4.14 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
4.14 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
45.72%
Massimo carico di deposito:
85.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
9 (45.00%)
Short Trade:
11 (55.00%)
Fattore di profitto:
5.18
Profitto previsto:
0.42 GBP
Profitto medio:
0.65 GBP
Perdita media:
-0.51 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-1.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1.02 GBP (1)
Crescita mensile:
8.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
1.02 GBP (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (1.02 GBP)
Per equità:
4.12% (4.41 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|USDJPY
|4
|EURCAD
|4
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|USDJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|0
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|632
|USDJPY
|220
|EURCAD
|236
|GBPUSD
|203
|EURJPY
|0
|EURCHF
|76
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.75 GBP
Worst Trade: -1 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.14 GBP
Massima perdita consecutiva: -1.02 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 4
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
UniverseWheel-Live
|0.27 × 11
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 300
|
ICMarkets-Live02
|0.36 × 462
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
Exness-Real18
|0.37 × 27
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
108
GBP
GBP
4
0%
20
80%
46%
5.18
0.42
GBP
GBP
4%
1:20