SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / StormWave
Pencho Velkov

StormWave

Pencho Velkov
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
TickmillUK-Live03
1:20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
16 (80.00%)
Loss Trade:
4 (20.00%)
Best Trade:
1.75 GBP
Worst Trade:
-1.02 GBP
Profitto lordo:
10.47 GBP (1 720 pips)
Perdita lorda:
-2.02 GBP (354 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4.14 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
4.14 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
45.72%
Massimo carico di deposito:
85.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.28
Long Trade:
9 (45.00%)
Short Trade:
11 (55.00%)
Fattore di profitto:
5.18
Profitto previsto:
0.42 GBP
Profitto medio:
0.65 GBP
Perdita media:
-0.51 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-1.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1.02 GBP (1)
Crescita mensile:
8.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
1.02 GBP (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (1.02 GBP)
Per equità:
4.12% (4.41 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
USDJPY 4
EURCAD 4
GBPUSD 2
EURJPY 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6
USDJPY 1
EURCAD 1
GBPUSD 2
EURJPY 0
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 632
USDJPY 220
EURCAD 236
GBPUSD 203
EURJPY 0
EURCHF 76
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.75 GBP
Worst Trade: -1 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.14 GBP
Massima perdita consecutiva: -1.02 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMCapital-Real
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
TitanFX-Demo01
0.00 × 4
Atom8-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
UniverseWheel-Live
0.27 × 11
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.35 × 300
ICMarkets-Live02
0.36 × 462
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
Exness-Real18
0.37 × 27
142 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
StormWave
30USD al mese
8%
0
0
USD
108
GBP
4
0%
20
80%
46%
5.18
0.42
GBP
4%
1:20
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.