Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.18 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
14.69 USD (18 846 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD
Vincite massime consecutive:
9 (14.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.74
Attività di trading:
4.21%
Massimo carico di deposito:
83.28%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
119.42
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
40.81
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
28.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.12 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.04 USD)
Per equità:
21.25% (12.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
Best Trade: +2.18 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +14.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
VTindex-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
FXGT-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
VantageFX-Live
|15.00 × 2
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
29%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
2
100%
9
100%
4%
40.80
1.63
USD
USD
21%
1:300