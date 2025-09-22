- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
32 (91.42%)
Loss Trade:
3 (8.57%)
Best Trade:
52.40 USD
Worst Trade:
-59.65 USD
Profitto lordo:
434.49 USD (8 687 pips)
Perdita lorda:
-114.27 USD (2 166 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (261.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.49 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
18.82%
Massimo carico di deposito:
9.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
24 (68.57%)
Short Trade:
11 (31.43%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
9.15 USD
Profitto medio:
13.58 USD
Perdita media:
-38.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-59.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.65 USD (1)
Crescita mensile:
56.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.65 USD (7.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (59.65 USD)
Per equità:
23.87% (151.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|380
|GBPUSD
|-60
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.7K
|GBPUSD
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.40 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +261.49 USD
Massima perdita consecutiva: -59.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TyrellMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|3.67 × 3
Non ci sono recensioni
