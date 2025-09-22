SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Hunter Small Account
Claudio Virdis

Golden Hunter Small Account

Claudio Virdis
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
1 / 671 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
TyrellMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
32 (91.42%)
Loss Trade:
3 (8.57%)
Best Trade:
52.40 USD
Worst Trade:
-59.65 USD
Profitto lordo:
434.49 USD (8 687 pips)
Perdita lorda:
-114.27 USD (2 166 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (261.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.49 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
18.82%
Massimo carico di deposito:
9.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
24 (68.57%)
Short Trade:
11 (31.43%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
9.15 USD
Profitto medio:
13.58 USD
Perdita media:
-38.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-59.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.65 USD (1)
Crescita mensile:
56.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
59.65 USD (7.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.88% (59.65 USD)
Per equità:
23.87% (151.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 380
GBPUSD -60
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.7K
GBPUSD -1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.40 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +261.49 USD
Massima perdita consecutiva: -59.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TyrellMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
3.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.29 03:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.16 19:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 16:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 16:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
