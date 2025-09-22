SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Ultra Short Trade
Honglin Cai

Gold Ultra Short Trade

Honglin Cai
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
285 (68.01%)
Loss Trade:
134 (31.98%)
Best Trade:
158.12 USD
Worst Trade:
-261.95 USD
Profitto lordo:
4 053.54 USD (475 831 pips)
Perdita lorda:
-4 044.14 USD (254 164 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (656.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
656.46 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
23.13%
Massimo carico di deposito:
109.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
166
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
325 (77.57%)
Short Trade:
94 (22.43%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
14.22 USD
Perdita media:
-30.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-432.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.37 USD (4)
Crescita mensile:
-1.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.89 USD
Massimale:
1 408.19 USD (52.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.72% (1 408.19 USD)
Per equità:
21.97% (397.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 404
EURUSD 13
GBPUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 322
EURUSD -212
GBPUSD -100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 222K
EURUSD -279
GBPUSD -199
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.12 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +656.46 USD
Massima perdita consecutiva: -432.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 6
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
514 più
黄金日内超短交易，严格控制持仓时间，不求暴利，只赚取合理的利润；偶尔增加中长线交易，盈利加仓，耐心持有合理的仓位，直到行情走完。
Non ci sono recensioni
2025.10.01 06:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.25 05:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 20:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 03:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
