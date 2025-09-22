- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
285 (68.01%)
Loss Trade:
134 (31.98%)
Best Trade:
158.12 USD
Worst Trade:
-261.95 USD
Profitto lordo:
4 053.54 USD (475 831 pips)
Perdita lorda:
-4 044.14 USD (254 164 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (656.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
656.46 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
23.13%
Massimo carico di deposito:
109.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
166
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
325 (77.57%)
Short Trade:
94 (22.43%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
14.22 USD
Perdita media:
-30.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-432.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.37 USD (4)
Crescita mensile:
-1.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.89 USD
Massimale:
1 408.19 USD (52.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.72% (1 408.19 USD)
Per equità:
21.97% (397.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|322
|EURUSD
|-212
|GBPUSD
|-100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|222K
|EURUSD
|-279
|GBPUSD
|-199
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.12 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +656.46 USD
Massima perdita consecutiva: -432.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
514 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
黄金日内超短交易，严格控制持仓时间，不求暴利，只赚取合理的利润；偶尔增加中长线交易，盈利加仓，耐心持有合理的仓位，直到行情走完。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
98%
419
68%
23%
1.00
0.02
USD
USD
52%
1:200