SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dupoin Cipong
Abdussuhud

Dupoin Cipong

Abdussuhud
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
55 (83.33%)
Loss Trade:
11 (16.67%)
Best Trade:
144.00 USD
Worst Trade:
-154.20 USD
Profitto lordo:
1 656.94 USD (17 343 pips)
Perdita lorda:
-586.45 USD (14 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (319.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
705.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
68.48%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
30 (45.45%)
Short Trade:
36 (54.55%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
16.22 USD
Profitto medio:
30.13 USD
Perdita media:
-53.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-91.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.20 USD (1)
Crescita mensile:
10.87%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.35 USD
Massimale:
161.20 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (138.90 USD)
Per equità:
5.15% (520.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
XAUUSDu 12
GBPUSD 4
EURUSD 4
EURJPY 3
USDCHF 3
USDJPY 3
USDCHFu 1
USDCADu 1
EURGBPu 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 856
XAUUSDu 94
GBPUSD 56
EURUSD 15
EURJPY 30
USDCHF 18
USDJPY -15
USDCHFu 13
USDCADu 1
EURGBPu -1
GBPJPY 6
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.4K
XAUUSDu -4.7K
GBPUSD 397
EURUSD 75
EURJPY 299
USDCHF 248
USDJPY -526
USDCHFu 79
USDCADu 7
EURGBPu 0
GBPJPY 99
EURGBP 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.00 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +319.62 USD
Massima perdita consecutiva: -91.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 15:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.22 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dupoin Cipong
30USD al mese
11%
0
0
USD
11K
USD
1
36%
66
83%
68%
2.82
16.22
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.