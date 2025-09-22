- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
55 (83.33%)
Loss Trade:
11 (16.67%)
Best Trade:
144.00 USD
Worst Trade:
-154.20 USD
Profitto lordo:
1 656.94 USD (17 343 pips)
Perdita lorda:
-586.45 USD (14 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (319.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
705.63 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
68.48%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
30 (45.45%)
Short Trade:
36 (54.55%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
16.22 USD
Profitto medio:
30.13 USD
Perdita media:
-53.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-91.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.20 USD (1)
Crescita mensile:
10.87%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.35 USD
Massimale:
161.20 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (138.90 USD)
Per equità:
5.15% (520.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|XAUUSDu
|12
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCHFu
|1
|USDCADu
|1
|EURGBPu
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|856
|XAUUSDu
|94
|GBPUSD
|56
|EURUSD
|15
|EURJPY
|30
|USDCHF
|18
|USDJPY
|-15
|USDCHFu
|13
|USDCADu
|1
|EURGBPu
|-1
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|XAUUSDu
|-4.7K
|GBPUSD
|397
|EURUSD
|75
|EURJPY
|299
|USDCHF
|248
|USDJPY
|-526
|USDCHFu
|79
|USDCADu
|7
|EURGBPu
|0
|GBPJPY
|99
|EURGBP
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.00 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +319.62 USD
Massima perdita consecutiva: -91.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.25 × 20
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
36%
66
83%
68%
2.82
16.22
USD
USD
5%
1:500