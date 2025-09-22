SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILLEA
Faisal Mahamud Osman

HILLEA

Faisal Mahamud Osman
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
1 / 2.6K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
HFMarketsKE-Live Server 8
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
380 (85.01%)
Loss Trade:
67 (14.99%)
Best Trade:
21.42 USD
Worst Trade:
-7.85 USD
Profitto lordo:
333.24 USD (33 774 pips)
Perdita lorda:
-83.61 USD (7 974 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (45.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.44 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.81%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
161 (36.02%)
Short Trade:
286 (63.98%)
Fattore di profitto:
3.99
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-38.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.08 USD (8)
Crescita mensile:
24.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.08 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (38.08 USD)
Per equità:
39.02% (464.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 51
USDCHFb 37
GBPCHFb 33
EURGBPb 24
CADJPYb 23
GBPCADb 23
NZDJPYb 23
EURCHFb 22
AUDCADb 22
AUDCHFb 18
GBPNZDb 18
USDJPYb 18
CHFJPYb 17
AUDJPYb 15
AUDUSDb 15
NZDCHFb 14
AUDNZDb 13
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
USDCADb 10
CADCHFb 9
GBPJPYb 8
NZDCADb 8
EURAUDb 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb 20
USDCHFb 22
GBPCHFb 16
EURGBPb 12
CADJPYb 7
GBPCADb 60
NZDJPYb 7
EURCHFb 11
AUDCADb 8
AUDCHFb 16
GBPNZDb 6
USDJPYb 6
CHFJPYb 10
AUDJPYb 4
AUDUSDb 7
NZDCHFb 6
AUDNZDb 3
GBPUSDb 11
NZDUSDb 5
USDCADb 5
CADCHFb 4
GBPJPYb 2
NZDCADb 3
EURAUDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb 2.2K
USDCHFb -47
GBPCHFb 1.2K
EURGBPb 975
CADJPYb 1.2K
GBPCADb 5.1K
NZDJPYb 1.2K
EURCHFb 966
AUDCADb 1.2K
AUDCHFb 1.3K
GBPNZDb 1.3K
USDJPYb 1K
CHFJPYb 1.6K
AUDJPYb 749
AUDUSDb 749
NZDCHFb 516
AUDNZDb 567
GBPUSDb 1.2K
NZDUSDb 547
USDCADb 830
CADCHFb 364
GBPJPYb 409
NZDCADb 452
EURAUDb 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.42 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +45.11 USD
Massima perdita consecutiva: -38.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsKE-Live Server 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hill ea you will see resulty
Non ci sono recensioni
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
