Zhen Kong

GBPUSD EA001

Zhen Kong
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -15%
Exness-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
286 (81.94%)
Loss Trade:
63 (18.05%)
Best Trade:
10.04 USD
Worst Trade:
-36.42 USD
Profitto lordo:
193.60 USD (54 818 pips)
Perdita lorda:
-268.19 USD (66 011 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (92.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.78 USD (105)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
91.99%
Massimo carico di deposito:
32.12%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
132 (37.82%)
Short Trade:
217 (62.18%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-196.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.68 USD (33)
Crescita mensile:
-14.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.59 USD
Massimale:
237.52 USD (35.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.83% (237.52 USD)
Per equità:
60.00% (347.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 339
XAUUSDm 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm -72
XAUUSDm -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm -8.4K
XAUUSDm -2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.04 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 105
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +92.78 USD
Massima perdita consecutiva: -196.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

网格
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 14:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
