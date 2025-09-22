- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
286 (81.94%)
Loss Trade:
63 (18.05%)
Best Trade:
10.04 USD
Worst Trade:
-36.42 USD
Profitto lordo:
193.60 USD (54 818 pips)
Perdita lorda:
-268.19 USD (66 011 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (92.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.78 USD (105)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
91.99%
Massimo carico di deposito:
32.12%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
123
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
132 (37.82%)
Short Trade:
217 (62.18%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-196.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.68 USD (33)
Crescita mensile:
-14.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.59 USD
Massimale:
237.52 USD (35.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.83% (237.52 USD)
Per equità:
60.00% (347.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|339
|XAUUSDm
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|-72
|XAUUSDm
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|-8.4K
|XAUUSDm
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.04 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 105
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +92.78 USD
Massima perdita consecutiva: -196.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
网格
Non ci sono recensioni