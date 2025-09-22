SegnaliSezioni
Agung Setiawan

SENOPATI

Agung Setiawan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 777 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
30 (47.61%)
Loss Trade:
33 (52.38%)
Best Trade:
2.57 USD
Worst Trade:
-5.89 USD
Profitto lordo:
38.34 USD (38 348 pips)
Perdita lorda:
-43.82 USD (43 784 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
2.45%
Massimo carico di deposito:
39.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
41 (65.08%)
Short Trade:
22 (34.92%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-8.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.47 USD (2)
Crescita mensile:
-5.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.21 USD
Massimale:
14.97 USD (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.89% (14.97 USD)
Per equità:
4.48% (4.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.57 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.95 USD
Massima perdita consecutiva: -8.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 14:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 13:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.22 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
