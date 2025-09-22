SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / One Pro
Ekaterina Malafeeva

One Pro

Ekaterina Malafeeva
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.07 USD (1 166 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (11.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.84
Attività di trading:
89.98%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
1.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.96% (5.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10
USDJPY 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 932
USDJPY 234
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.07 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Live-1
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 33
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 10
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
Exness-MT5Real29
0.00 × 7
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
185 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 16:38
Share of trading days is too low
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 13:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 13:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One Pro
30USD al mese
11%
0
0
USD
111
USD
1
0%
8
100%
90%
n/a
1.38
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.