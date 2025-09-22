SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DiabloTrade 100k
Alno Markets Ltd

DiabloTrade 100k

Alno Markets Ltd
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 677
Profit Trade:
1 059 (63.14%)
Loss Trade:
618 (36.85%)
Best Trade:
281.41 USD
Worst Trade:
-298.77 USD
Profitto lordo:
16 103.74 USD (160 032 pips)
Perdita lorda:
-9 357.45 USD (92 558 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (741.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 543.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.53%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1093
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
716 (42.70%)
Short Trade:
961 (57.30%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.02 USD
Profitto medio:
15.21 USD
Perdita media:
-15.14 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-705.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 158.30 USD (7)
Crescita mensile:
6.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.34 USD
Massimale:
1 158.30 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (1 167.05 USD)
Per equità:
4.72% (5 006.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GDAXI 934
NDX 605
USDJPY 89
EURJPY 49
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GDAXI 1.8K
NDX 1.5K
USDJPY 2.3K
EURJPY 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GDAXI 29K
NDX 26K
USDJPY 8K
EURJPY 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +281.41 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +741.45 USD
Massima perdita consecutiva: -705.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
VantageFXInternational-Live
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
Swissquote-Server
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
Darwinex-Live
4.14 × 780
AdmiralMarkets-Live
4.38 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FBS-Real
7.00 × 3
Weltrade-Real
7.14 × 14
2025.09.22 13:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.