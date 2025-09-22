- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 677
Profit Trade:
1 059 (63.14%)
Loss Trade:
618 (36.85%)
Best Trade:
281.41 USD
Worst Trade:
-298.77 USD
Profitto lordo:
16 103.74 USD (160 032 pips)
Perdita lorda:
-9 357.45 USD (92 558 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (741.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 543.47 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.53%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1093
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.82
Long Trade:
716 (42.70%)
Short Trade:
961 (57.30%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
4.02 USD
Profitto medio:
15.21 USD
Perdita media:
-15.14 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-705.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 158.30 USD (7)
Crescita mensile:
6.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.34 USD
Massimale:
1 158.30 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.13% (1 167.05 USD)
Per equità:
4.72% (5 006.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GDAXI
|934
|NDX
|605
|USDJPY
|89
|EURJPY
|49
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GDAXI
|1.8K
|NDX
|1.5K
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GDAXI
|29K
|NDX
|26K
|USDJPY
|8K
|EURJPY
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +281.41 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +741.45 USD
Massima perdita consecutiva: -705.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
Swissquote-Server
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
Darwinex-Live
|4.14 × 780
|
AdmiralMarkets-Live
|4.38 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|7.14 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
7%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
2
100%
1 677
63%
100%
1.72
4.02
USD
USD
5%
1:200