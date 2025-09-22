- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
60.42 USD
Worst Trade:
-28.36 USD
Profitto lordo:
144.27 USD (63 123 pips)
Perdita lorda:
-73.75 USD (42 272 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (38.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.39 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
4.16%
Massimo carico di deposito:
23.62%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
15 (65.22%)
Short Trade:
8 (34.78%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
9.62 USD
Perdita media:
-9.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.24 USD (4)
Crescita mensile:
3.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.24 USD (2.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.37% (56.24 USD)
Per equità:
7.06% (167.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.42 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.84 USD
Massima perdita consecutiva: -56.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
2
100%
23
65%
4%
1.95
3.07
USD
USD
7%
1:200