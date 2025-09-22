- Crescita
Trade:
1 401
Profit Trade:
428 (30.54%)
Loss Trade:
973 (69.45%)
Best Trade:
4 823.00 BRL
Worst Trade:
-957.00 BRL
Profitto lordo:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Perdita lorda:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (18 435.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
24 078.00 BRL (64)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
5.42%
Massimo carico di deposito:
61.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
850 (60.67%)
Short Trade:
551 (39.33%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
25.36 BRL
Profitto medio:
243.06 BRL
Perdita media:
-70.40 BRL
Massime perdite consecutive:
160 (-9 118.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-9 368.98 BRL (66)
Crescita mensile:
100.87%
Previsione annuale:
1 223.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 503.00 BRL
Massimale:
14 652.00 BRL (66.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.39% (9 822.90 BRL)
Per equità:
2.70% (874.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|906
|WINV25
|495
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|3.9K
|WINV25
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|14K
|WINV25
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 823.00 BRL
Worst Trade: -957 BRL
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +18 435.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -9 118.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
I'm a professional trader, over 8 years into the markets.
In this signal i trade only the brazilian index.
Non ci sono recensioni
