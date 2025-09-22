SegnaliSezioni
Wael Sami Daou

Lebanese Trader Mini Indice

Wael Sami Daou
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 401
Profit Trade:
428 (30.54%)
Loss Trade:
973 (69.45%)
Best Trade:
4 823.00 BRL
Worst Trade:
-957.00 BRL
Profitto lordo:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Perdita lorda:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (18 435.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
24 078.00 BRL (64)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
5.42%
Massimo carico di deposito:
61.35%
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
850 (60.67%)
Short Trade:
551 (39.33%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
25.36 BRL
Profitto medio:
243.06 BRL
Perdita media:
-70.40 BRL
Massime perdite consecutive:
160 (-9 118.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-9 368.98 BRL (66)
Crescita mensile:
100.87%
Previsione annuale:
1 223.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 503.00 BRL
Massimale:
14 652.00 BRL (66.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.39% (9 822.90 BRL)
Per equità:
2.70% (874.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 906
WINV25 495
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 3.9K
WINV25 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 14K
WINV25 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 823.00 BRL
Worst Trade: -957 BRL
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 66
Massimo profitto consecutivo: +18 435.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -9 118.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
I'm a professional trader, over 8 years into the markets.


In this signal i trade only the brazilian index.

Non ci sono recensioni
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.57% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
A large drawdown may occur on the account again
