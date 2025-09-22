- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65 500
Profit Trade:
38 786 (59.21%)
Loss Trade:
26 714 (40.78%)
Best Trade:
8 195.91 USD
Worst Trade:
-2 598.44 USD
Profitto lordo:
856 823.24 USD (15 564 747 pips)
Perdita lorda:
-612 571.70 USD (16 858 711 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (435.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 240.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.44%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
963
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.12
Long Trade:
32 574 (49.73%)
Short Trade:
32 926 (50.27%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
3.73 USD
Profitto medio:
22.09 USD
Perdita media:
-22.93 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-43 164.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43 164.38 USD (47)
Crescita mensile:
11.24%
Previsione annuale:
136.36%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47 665.90 USD (21.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.62% (47 665.90 USD)
Per equità:
6.53% (11 637.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65500
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|244K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 195.91 USD
Worst Trade: -2 598 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +435.35 USD
Massima perdita consecutiva: -43 164.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
3 202%
0
0
USD
USD
179K
USD
USD
75
7%
65 500
59%
98%
1.39
3.73
USD
USD
33%
1:100