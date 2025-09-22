SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ahfsliuhtdh
Qing Tang Yang

Ahfsliuhtdh

Qing Tang Yang
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 3 202%
EtoMarkets-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65 500
Profit Trade:
38 786 (59.21%)
Loss Trade:
26 714 (40.78%)
Best Trade:
8 195.91 USD
Worst Trade:
-2 598.44 USD
Profitto lordo:
856 823.24 USD (15 564 747 pips)
Perdita lorda:
-612 571.70 USD (16 858 711 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (435.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 240.39 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.44%
Massimo carico di deposito:
43.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
963
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.12
Long Trade:
32 574 (49.73%)
Short Trade:
32 926 (50.27%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
3.73 USD
Profitto medio:
22.09 USD
Perdita media:
-22.93 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-43 164.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43 164.38 USD (47)
Crescita mensile:
11.24%
Previsione annuale:
136.36%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47 665.90 USD (21.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.62% (47 665.90 USD)
Per equità:
6.53% (11 637.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 65500
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 244K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.3M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 195.91 USD
Worst Trade: -2 598 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +435.35 USD
Massima perdita consecutiva: -43 164.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ahfsliuhtdh
3000USD al mese
3 202%
0
0
USD
179K
USD
75
7%
65 500
59%
98%
1.39
3.73
USD
33%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.