Trade:
15
Profit Trade:
9 (60.00%)
Loss Trade:
6 (40.00%)
Best Trade:
141.22 USD
Worst Trade:
-23.77 USD
Profitto lordo:
189.11 USD (38 514 pips)
Perdita lorda:
-35.54 USD (3 821 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (10.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
61.99%
Massimo carico di deposito:
38.30%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.99
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.32
Profitto previsto:
10.24 USD
Profitto medio:
21.01 USD
Perdita media:
-5.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.77 USD (1)
Crescita mensile:
30.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.01 USD
Massimale:
25.63 USD (4.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.92% (25.63 USD)
Per equità:
3.70% (19.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|EURJPY
|-6
|EURUSD
|-4
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|EURJPY
|-822
|EURUSD
|-369
|USDCAD
|-12
|GBPUSD
|120
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +141.22 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.92 USD
Massima perdita consecutiva: -6.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Thanks for your interest in "Griffin".
I usually trade on major forex Currencies and Gold(XAUUSD).
I don't use EA (Robot), this is 100% manual trading.
Please use only best brokers with low spread like exness and icmarkets
Minimum Deposit: $250
Leverage: 1:500
Profit Target: Monthly average profit target is +/- 10%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
654
USD
USD
1
0%
15
60%
62%
5.32
10.24
USD
USD
5%
1:500