Ngo Van Tuan

Mega Pump

Ngo Van Tuan
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 129%
EGlobalTrade-Classic
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
109 (57.06%)
Loss Trade:
82 (42.93%)
Best Trade:
557.10 USD
Worst Trade:
-409.92 USD
Profitto lordo:
23 984.79 USD (189 314 pips)
Perdita lorda:
-19 322.07 USD (118 373 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 981.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 981.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
21.33%
Massimo carico di deposito:
36.69%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.60
Long Trade:
139 (72.77%)
Short Trade:
52 (27.23%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
24.41 USD
Profitto medio:
220.04 USD
Perdita media:
-235.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 330.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 330.50 USD (5)
Crescita mensile:
53.18%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 790.31 USD (27.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.67% (1 790.31 USD)
Per equità:
11.77% (843.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDi 188
BTCUSDi 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDi 4.8K
BTCUSDi -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDi 14K
BTCUSDi 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +557.10 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 981.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 330.50 USD

2025.10.10 19:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 06:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.22 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 12:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
