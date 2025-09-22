- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
57 (54.80%)
Loss Trade:
47 (45.19%)
Best Trade:
23.77 USD
Worst Trade:
-10.58 USD
Profitto lordo:
271.11 USD (291 144 pips)
Perdita lorda:
-178.08 USD (467 905 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
52.13%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
69 (66.35%)
Short Trade:
35 (33.65%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.57 USD (3)
Crescita mensile:
54.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.64 USD
Massimale:
38.21 USD (18.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.49% (38.21 USD)
Per equità:
19.86% (40.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|122
|BTCUSD
|-30
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|122K
|BTCUSD
|-299K
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.77 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.95 USD
Massima perdita consecutiva: -26.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.69 × 223
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.15 × 188
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
Exness-MT5Real15
|2.80 × 451
|
RoboForex-Pro
|3.75 × 267
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.81 × 16
Use sl and tp
