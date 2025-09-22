SegnaliSezioni
Rudi Setiyono

GOLDEN PRO

Rudi Setiyono
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
57 (54.80%)
Loss Trade:
47 (45.19%)
Best Trade:
23.77 USD
Worst Trade:
-10.58 USD
Profitto lordo:
271.11 USD (291 144 pips)
Perdita lorda:
-178.08 USD (467 905 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (32.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
52.13%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
69 (66.35%)
Short Trade:
35 (33.65%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.57 USD (3)
Crescita mensile:
54.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.64 USD
Massimale:
38.21 USD (18.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.49% (38.21 USD)
Per equità:
19.86% (40.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 10
GBPUSD 5
EURUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 122
BTCUSD -30
GBPUSD 1
EURUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 122K
BTCUSD -299K
GBPUSD 54
EURUSD 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.77 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.95 USD
Massima perdita consecutiva: -26.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.69 × 223
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real7
1.15 × 188
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
Exness-MT5Real15
2.80 × 451
RoboForex-Pro
3.75 × 267
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
14.81 × 16
Use sl and tp
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 11:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 10:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.