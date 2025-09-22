- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
40 (97.56%)
Loss Trade:
1 (2.44%)
Best Trade:
2.45 USD
Worst Trade:
-0.01 USD
Profitto lordo:
22.96 USD (2 417 pips)
Perdita lorda:
-0.01 USD
Vincite massime consecutive:
22 (7.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.03 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
11.32%
Massimo carico di deposito:
6.92%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
2295.00
Long Trade:
24 (58.54%)
Short Trade:
17 (41.46%)
Fattore di profitto:
2296.00
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
-0.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 USD (1)
Crescita mensile:
47.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.01 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.01 USD)
Per equità:
0.98% (1.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|NZDCHF
|12
|CADCHF
|6
|USDCHF
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|2
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|NZDCHF
|307
|CADCHF
|184
|USDCHF
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
GoMarkets-Real 1
|0.43 × 7
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.43 × 23
|
ICMarkets-Live22
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.57 × 42
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.60 × 5
|
ForexChief-DirectFX
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
Hankotrade-Live
|0.83 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 1113
|
ICMarketsSC-Live31
|1.20 × 96
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
68 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
47%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
3
0%
41
97%
11%
2296.00
0.56
USD
USD
1%
1:500