Trade:
35
Profit Trade:
27 (77.14%)
Loss Trade:
8 (22.86%)
Best Trade:
15.82 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
46.40 USD (3 997 pips)
Perdita lorda:
-16.42 USD (2 088 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
86.05%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
23 (65.71%)
Short Trade:
12 (34.29%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.71 USD (3)
Crescita mensile:
4.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.43 USD
Massimale:
10.71 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.50% (10.71 USD)
Per equità:
0.93% (6.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|30
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +15.82 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.80 USD
Massima perdita consecutiva: -10.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 12
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|2.54 × 13
|
Tickmill-Live08
|5.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live20
|5.95 × 44
|
FBS-Real-3
|13.14 × 21
|
CityIndexAU-Live 101
|16.83 × 12
