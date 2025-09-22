SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SAR EA 2
Dian Wahyudi

SAR EA 2

Dian Wahyudi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.45 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.88 USD (477 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (4.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
99.22%
Massimo carico di deposito:
6.63%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.38 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.20% (32.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 477
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 27
Alpari-ECN1
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.33 × 6
OctaFX-Real8
0.33 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.35 × 99
ThreeTrader-Live
0.51 × 236
ICMarketsSC-Live26
0.53 × 605
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 8376
Pepperstone-Edge12
0.67 × 6
RoboForex-Prime
1.00 × 11
SageFx-Live
1.17 × 6
OctaFX-Real7
1.18 × 246
Tickmill-Live04
1.25 × 4
Exness-Real11
1.50 × 2
NPBFX-Real
2.33 × 3
FBS-Real-2
2.94 × 102
TradeMaxGlobal-Live10
3.77 × 2308
VantageFXInternational-Live 4
4.00 × 1
RoboForex-Pro-2
5.72 × 327
VantageInternational-Live 11
7.70 × 351
AAFXTrading-Live
12.79 × 112
Hankotrade-Live
22.00 × 1
This signal uses SAR expert advisor

Rules for using this robot:

Minimum deposit: 300 USD
Currency pairs: GBP/USD
Timeframe: M5

Leverage: 1:500

Withdraw profits periodically to avoid losses

This high risk trading system is suitable for risk taker investments 

Buy / Rent SAR Expert Advisor : https://www.mql5.com/en/market/product/27563

This Signal Robot Parameter Settings : https://www.mql5.com/en/blogs/post/736703


NOTE: Do not copy this signal as it is sensitive to spread. This signal will make a profit, maybe your account will lose. I recommend to rent or buy this SAR EA.




Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 10:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 09:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SAR EA 2
30USD al mese
3%
0
0
USD
155
USD
1
100%
13
100%
99%
n/a
0.38
USD
21%
1:500
