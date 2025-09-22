- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
44 (61.97%)
Loss Trade:
27 (38.03%)
Best Trade:
214.63 USD
Worst Trade:
-59.03 USD
Profitto lordo:
920.53 USD (46 080 pips)
Perdita lorda:
-437.44 USD (19 980 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (105.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.33 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
66 (92.96%)
Short Trade:
5 (7.04%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
20.92 USD
Perdita media:
-16.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-77.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.31 USD (3)
Crescita mensile:
17.17%
Previsione annuale:
208.31%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.87 USD
Massimale:
140.87 USD (28.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.12% (140.62 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|483
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +214.63 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +105.34 USD
Massima perdita consecutiva: -77.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
