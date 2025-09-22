SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 97%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
44 (61.97%)
Loss Trade:
27 (38.03%)
Best Trade:
214.63 USD
Worst Trade:
-59.03 USD
Profitto lordo:
920.53 USD (46 080 pips)
Perdita lorda:
-437.44 USD (19 980 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (105.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.33 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.43
Long Trade:
66 (92.96%)
Short Trade:
5 (7.04%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
20.92 USD
Perdita media:
-16.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-77.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.31 USD (3)
Crescita mensile:
17.17%
Previsione annuale:
208.31%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.87 USD
Massimale:
140.87 USD (28.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.12% (140.62 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 483
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.63 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +105.34 USD
Massima perdita consecutiva: -77.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati