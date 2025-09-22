SegnaliSezioni
Namdev Mahadev Pawar

Precise Entry signal

Namdev Mahadev Pawar
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
100 (63.69%)
Loss Trade:
57 (36.31%)
Best Trade:
50.78 USD
Worst Trade:
-24.18 USD
Profitto lordo:
482.90 USD (47 295 pips)
Perdita lorda:
-206.20 USD (32 215 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (127.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.94 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
11.63%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
103 (65.61%)
Short Trade:
54 (34.39%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.47 USD (6)
Crescita mensile:
56.05%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.81 USD
Massimale:
69.81 USD (13.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.90% (69.81 USD)
Per equità:
2.70% (17.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 85
XAUUSD+ 53
GBPUSD+ 14
EURJPY+ 4
ETHUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ -15
XAUUSD+ 314
GBPUSD+ 6
EURJPY+ -5
ETHUSD -24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 1.4K
XAUUSD+ 32K
GBPUSD+ 727
EURJPY+ 26
ETHUSD -19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.78 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +127.94 USD
Massima perdita consecutiva: -39.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.