- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
43 (93.47%)
Loss Trade:
3 (6.52%)
Best Trade:
15.92 USD
Worst Trade:
-13.43 USD
Profitto lordo:
49.91 USD (2 937 pips)
Perdita lorda:
-23.17 USD (1 643 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (35.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.14 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
14.13%
Massimo carico di deposito:
58.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
21 (45.65%)
Short Trade:
25 (54.35%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-7.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.89 USD (2)
Crescita mensile:
14.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
18.96 USD (8.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.31% (19.10 USD)
Per equità:
23.03% (47.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|25
|EURUSDx
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|15
|EURUSDx
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|317
|EURUSDx
|977
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.92 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.14 USD
Massima perdita consecutiva: -18.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
