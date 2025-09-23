- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
11.50 USD
Worst Trade:
-7.00 USD
Profitto lordo:
30.74 USD (331 618 pips)
Perdita lorda:
-7.00 USD (69 961 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.88 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
34.42%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.00 USD (1)
Crescita mensile:
2.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.00 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (7.00 USD)
Per equità:
1.68% (16.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|262K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.50 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
