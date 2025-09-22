SegnaliSezioni
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Nasdaq Arbitrage

Yusuf Al Rasyid Dahlan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
12 (54.54%)
Loss Trade:
10 (45.45%)
Best Trade:
559.00 USD
Worst Trade:
-484.20 USD
Profitto lordo:
4 323.30 USD (50 847 pips)
Perdita lorda:
-3 622.12 USD (42 810 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4 323.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 323.30 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
67.09%
Massimo carico di deposito:
108.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
31.87 USD
Profitto medio:
360.28 USD
Perdita media:
-362.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-3 622.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 622.12 USD (10)
Crescita mensile:
8.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 622.12 USD
Massimale:
3 622.12 USD (36.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.27% (3 622.12 USD)
Per equità:
5.21% (520.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100. 11
NAS100ft. 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100. -3.6K
NAS100ft. 4.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100. -42K
NAS100ft. 50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +559.00 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +4 323.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 622.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Share of trading days is too low
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 08:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 07:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
