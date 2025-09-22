- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
8.39 USD
Worst Trade:
-5.66 USD
Profitto lordo:
46.53 USD (4 990 pips)
Perdita lorda:
-13.45 USD (1 572 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (39.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.40 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
79.36%
Massimo carico di deposito:
14.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
3.88 USD
Perdita media:
-2.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.48 USD (3)
Crescita mensile:
33.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.32 USD
Massimale:
11.48 USD (10.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.92% (11.48 USD)
Per equità:
12.28% (12.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|-3
|USDCHF
|8
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|141
|GBPUSD
|441
|USDJPY
|-386
|USDCHF
|663
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|468
|USDCAD
|869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.39 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.40 USD
Massima perdita consecutiva: -11.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 63
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
