SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MUST BE CONSISTENT
Rizki Nur Hidayat

MUST BE CONSISTENT

Rizki Nur Hidayat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
XMGlobal-MT5 16
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
8 (40.00%)
Loss Trade:
12 (60.00%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-3.39 USD
Profitto lordo:
44.56 USD (77 547 pips)
Perdita lorda:
-37.58 USD (127 433 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.07%
Massimo carico di deposito:
70.44%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
12 (60.00%)
Short Trade:
8 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.33 USD (8)
Crescita mensile:
15.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.02 USD
Massimale:
25.33 USD (32.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.80% (25.33 USD)
Per equità:
4.46% (2.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 14
BTCUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 12
BTCUSD -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 1.2K
BTCUSD -51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.52 USD
Massima perdita consecutiva: -25.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A professional trader with over five years of consistent experience since 2020, focused on disciplined strategies and a structured trading plan. Emotions never dictate decisions, as risk management and a balanced risk–reward approach ensure stable, sustainable, and reliable performance.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 06:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 06:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 10:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 07:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 05:57
Share of trading days is too low
2025.09.22 05:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 05:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 04:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 04:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MUST BE CONSISTENT
30USD al mese
16%
0
0
USD
52
USD
1
0%
20
40%
10%
1.18
0.35
USD
33%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.