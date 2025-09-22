- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
8 (40.00%)
Loss Trade:
12 (60.00%)
Best Trade:
9.02 USD
Worst Trade:
-3.39 USD
Profitto lordo:
44.56 USD (77 547 pips)
Perdita lorda:
-37.58 USD (127 433 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.07%
Massimo carico di deposito:
70.44%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
12 (60.00%)
Short Trade:
8 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.33 USD (8)
Crescita mensile:
15.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.02 USD
Massimale:
25.33 USD (32.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.80% (25.33 USD)
Per equità:
4.46% (2.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|14
|BTCUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|12
|BTCUSD
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.2K
|BTCUSD
|-51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.02 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.52 USD
Massima perdita consecutiva: -25.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A professional trader with over five years of consistent experience since 2020, focused on disciplined strategies and a structured trading plan. Emotions never dictate decisions, as risk management and a balanced risk–reward approach ensure stable, sustainable, and reliable performance.
Non ci sono recensioni
